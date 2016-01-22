В Дрездене начал функционировать филиал Бакинского международного центра мультикультурализма

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в немецком городе Дрезден начинает функционировать филиал Бакинского международного центра мультикультурализма.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Камал Абдуллаев.

Он отметил, что в последующие месяцы подобные филиалы будут созданы в районах Азербайджана, а также в России, Португалии, Швейцарии и других странах. "Целью является близкое знакомство с иностранной молодежью, гражданами иностранных государств и проведение агитации об Азербайджане", - добавил К.Абдуллаев.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2016-й год в Азербайджане объявлен "годом мультикультурализма".