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    В Дрездене начал функционировать филиал Бакинского международного центра мультикультурализма

    Целью является близкое знакомство с иностранной молодежью, гражданами иностранных государств и проведение агитации об Азербайджане

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в немецком городе Дрезден начинает функционировать филиал Бакинского международного центра мультикультурализма.  

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Камал Абдуллаев.

    Он отметил, что в последующие месяцы подобные филиалы будут созданы в районах Азербайджана, а также в России, Португалии, Швейцарии и других странах. "Целью является близкое знакомство с иностранной молодежью, гражданами иностранных государств и проведение агитации об Азербайджане", - добавил К.Абдуллаев. 

    Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева 2016-й год в Азербайджане объявлен "годом мультикультурализма". 

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