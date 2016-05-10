В Бишкеке прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Кыргызско-Турецком университете "Манас" в Бишкеке прошла конференция, посвященная 93-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на "Кабар", в ходе конференции выступил ректор университета "Манас" Себахаттин Балжы, который отметил заслуги Г.Алиева в становлении современного Азербайджана.

В свою очередь посол Азербайджана в Кыргызстане Хидает Оружев отметил, что Гейдар Алиев является основоположником независимого Азербайджана.

"Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в истории Азербайджана. Он дважды руководил страной и приводил Азербайджан от спада, анархии, хаоса к развитию и прогрессу", - подчеркнул посол.