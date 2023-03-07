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В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Иорданией

В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Иорданией 20:05 7 марта в Министерстве иностранных дел состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Хашимитским Королевством Иордания.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 20:43
В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Иорданией

7 марта в министерстве иностранных дел состоялось мероприятие и была организована выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Хашимитским Королевством Иордания.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководящий состав МИД, чрезвычайный и полномочный посол Хашимитского Королевства Иордания в Азербайджане, послы и сотрудники многих арабских стран, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Иорданией и Азербайджаном и другие гости.

Заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев в своем выступлении подчеркнул, что на протяжении 30 лет между двумя странами по восходящей линии в различных сферах развиваются плодотворные отношения сотрудничества, основанные на взаимном уважении и доверии, важную роль в этом процессе играет обмен официальными визитами. Страны также сотрудничают в рамках международных организаций, в частности ООН и ОИС.

Было подчеркнуто, что историческая встреча между общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и королем Иордании Аль-Хусейном ибн Талалом, состоявшаяся в 1994 году на саммите ОИС в Марокко, открыла новую страницу в азербайджано-иорданских отношениях.

В свою очередь посол Иордании в нашей стране Сами Асем Гошех отметил, что наряду с двусторонним сотрудничеством между нашими странами существует эффективное сотрудничество на многосторонних платформах, рассказал об экономических связях между двумя странами, увеличении объема торгового оборота, инвестиций, а также об интенсивных обменах в сфере туризма.

Участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycanla İordaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi qeyd olunub

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