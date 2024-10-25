О нас

В Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку

В Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку В Международном центре мугама прошло празднование 10-летия со дня открытия посольства Мексики в Азербайджане.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 19:55
В Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку

В Международном центре мугама прошло празднование 10-летия со дня открытия посольства Мексики в Азербайджане.

Как сообщает Report, в его рамках состоялась презентация выпущенной по случаю юбилея совместно с ОАО "Азерпочт" почтовой марки.

Выступившая на мероприятии посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро отметила, что открытие посольства в Баку имеет большое значение для развития двусторонних отношений.

"Мы подтверждаем наше желание дальнейшего углубления отношений, согласно поручению президента Мексики …", - сказала она, подчеркнув, что ее страна была первой среди государств Латинской Америки, признавшей независимость Азербайджана в 1992 году.

Она также отметила, что культурное взаимодействие является важным элементом сближения народов двух стран.

Асим Мустафаев, председатель "Азерпочт", поблагодарил посла за то, что выпуск марки был доверен именно возглавляемой им структуре.

Затем посол и глава "Азерпочт" вместе погасили новую марку. На ней изображены два важных элемента мексиканской и азербайджанской кухонь - тако и кутабы, а фоном стали традиционные узоры двух стран.

В заключение состоялась концертная программа, были представлены танцевальные номера.

Фото: Эхтирам Джабиев

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото10th anniversary of Mexican Embassy celebrated in Baku

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
21 октября 2024 г. 17:57
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi