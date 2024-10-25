В Баку отметили 10-летие посольства Мексики и представили почтовую марку

В Международном центре мугама прошло празднование 10-летия со дня открытия посольства Мексики в Азербайджане.

В Международном центре мугама прошло празднование 10-летия со дня открытия посольства Мексики в Азербайджане.

Как сообщает Report, в его рамках состоялась презентация выпущенной по случаю юбилея совместно с ОАО "Азерпочт" почтовой марки.

Выступившая на мероприятии посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро отметила, что открытие посольства в Баку имеет большое значение для развития двусторонних отношений.

"Мы подтверждаем наше желание дальнейшего углубления отношений, согласно поручению президента Мексики …", - сказала она, подчеркнув, что ее страна была первой среди государств Латинской Америки, признавшей независимость Азербайджана в 1992 году.

Она также отметила, что культурное взаимодействие является важным элементом сближения народов двух стран.

Асим Мустафаев, председатель "Азерпочт", поблагодарил посла за то, что выпуск марки был доверен именно возглавляемой им структуре.



Затем посол и глава "Азерпочт" вместе погасили новую марку. На ней изображены два важных элемента мексиканской и азербайджанской кухонь - тако и кутабы, а фоном стали традиционные узоры двух стран.

В заключение состоялась концертная программа, были представлены танцевальные номера.



Фото: Эхтирам Джабиев