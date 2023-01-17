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В Азербайджане запустили проект ЕС по поддержке пенсионной реформы

В Азербайджане запустили проект ЕС по поддержке пенсионной реформы Состоялась церемония открытия твиннинг-проекта Европейского союза (ЕС) "Поддержка пенсионной реформы в Азербайджане - Фаза 2".
Внешняя политика
17 января 2023 г. 11:31
В Азербайджане запустили проект ЕС по поддержке пенсионной реформы

Состоялась церемония открытия твиннинг-проекта Европейского союза (ЕС) "Поддержка пенсионной реформы в Азербайджане - Фаза 2".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы Мартинас Сюркус, посол этой страны в Азербайджане Эгидиус Навикас и другие официальные лица.

Бабаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и ЕС успешно развиваются. Он отметил, что совместные проекты служат повышению потенциальных возможностей министерства по проведению реформ в сферах социальной защиты, медико-социальной реабилитации, страхования, пенсий, занятости.

По словам министра, данный проект является важной поддержкой проводимых реформ. Он выразил уверенность, что вторая фаза проекта также будет способствовать совершенствованию пенсионной системы в стране на основе передового опыта Европы.

Проект будет реализован в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения и труда Литвы.

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Версия на английском языке ФотоEU project on support to pension reform launched in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nin Azərbaycandakı pensiya islahatları ilə bağlı layihəsinin açılışı olub

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