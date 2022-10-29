Турецкий путешественник: Международные организации не дают должной оценки зверствам армян

Международные организации по-прежнему не предпринимают никаких шагов в связи с опустошенными землями Азербайджана, не дают должной оценки зверствам, совершенным армянами.

Международные организации по-прежнему не предпринимают никаких шагов в связи с опустошенными землями Азербайджана, не дают должной оценки зверствам, совершенным армянами.

Об этом в заявлении Report заявил президент турецкого клуба путешественников Салман Арындж.

По его словам, сегодня они рады и гордятся тем, что посетили древний город Шуша: "Турецкий клуб путешественников решил совершить первую поездку после пандемии в Азербайджан, в частности в Карабах. Шуша - это сердце Карабаха. К сожалению, этот древний город подвергся армянскому вандализму и превратился в руины, но строительные работы, проведенные Азербайджаном в короткие сроки, вызывают гордость".

Он отметил, что международные организации, такие как ЮНЕСКО, до сих пор не реагируют на этот вопрос должным образом: "Простое осуждение не решает вопрос. Международные организации должны дать должную оценку армянскому вандализму".