Турецкий лидер: БТД - один из самых успешных энергетических проектов

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - один из самых успешных энергетических проектов на глобальном уровне.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - один из самых успешных энергетических проектов на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде 11 ноября.

Он отметил, что ОТГ придает особое значение реализации совместных энергетических проектов: “Пойдет на пользу создание в кратчайшие сроки Тюркского инвестиционного фонда. Верю, что это еще больше укрепит наше сотрудничество”.

Президент Турции также отметил, что придается большое значение углублению сотрудничества между странами ОТГ в сферах транспорта, торговли и энергетики.