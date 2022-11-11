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Турецкий лидер: БТД - один из самых успешных энергетических проектов

Турецкий лидер: БТД - один из самых успешных энергетических проектов Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - один из самых успешных энергетических проектов на глобальном уровне.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:50
Турецкий лидер: БТД - один из самых успешных энергетических проектов

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан - один из самых успешных энергетических проектов на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде 11 ноября.

Он отметил, что ОТГ придает особое значение реализации совместных энергетических проектов: “Пойдет на пользу создание в кратчайшие сроки Тюркского инвестиционного фонда. Верю, что это еще больше укрепит наше сотрудничество”.

Президент Турции также отметил, что придается большое значение углублению сотрудничества между странами ОТГ в сферах транспорта, торговли и энергетики.

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Версия на английском языке Erdogan considers BTC one of most successful international energy projects 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: “BTC beynəlxalq miqyasda ən uğurlu enerji layihələrindəndir”

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