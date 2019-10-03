Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 74%

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Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за прошлый год вырос на 74%.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов на встрече с главой Торговой палаты Тебриза Юнесом Жалем.

Б.Гусейнов выразил надежду, что страны расширят двусторонние торгово-экономические отношения, воспользовавшись преимуществами деловых возможностей и экономической активностью.

По его словам, товарооборот между двумя странами вырос на 74% за прошлый год, однако есть еще потенциал для расширения сотрудничества между деловыми и экономическими представителями обеих стран.

Дипломат также напомнил, что президенты двух стран встретились 12 раз за последние годы для укрепления двусторонних отношений. Посол указал, что обе стороны предпринимали эффективные шаги для расширения двустороннего сотрудничества, Иран и Азербайджан должны использовать возможности частного сектора для их развития.

Б.Гусейнов подчеркнул, что наиболее важным фактором развития экспорта является транспортный сектор. Он добавил, что кооперация Азербайджана и Ирана в области транзита будет способствовать расширению экспортных возможностей двух стран.

Посол отметил, что между Азербайджаном и Ираном было подписано 160 меморандумов о сотрудничестве.