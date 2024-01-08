Томас Фасбендер: Восстановление целостности Азербайджана дает реальный шанс для мира с Арменией

Восстановление территориальной целостности в рамках международно-правовых границ дает первый реальный шанс на мир с Арменией со времен распада Советского Союза.

Полное восстановление территориальной целостности Азербайджана и суверенитета страны в рамках международно-правовых границ дает первый реальный шанс на мир с Арменией со времен распада Советского Союза. Украина может только мечтать о таком.

Как передает Report, об этом говорится в статье немецкого журналиста Томаса Фасбендера "Азербайджано-армянский конфликт: мир после 30 лет и двух войн?", опубликованной в Berliner Zeitung.

"После десятилетий напряженности, включая две войны с момента распада СССР, в азербайджано-армянских отношениях появляется шанс на реальное, прочное мирное урегулирование. Это был долгий и кровавый путь", - пишет автор, добавляя, что сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные места в результате конфликта.

По его мнению, регион Южного Кавказа находится перед окном новых возможностей. И исходная ситуация не так уж плоха. Значительно превосходящий в военном отношении Азербайджан в сентябре провел антитеррористические мероприятия. По словам журналиста, представляется бесспорным, что распространяемые слухи о предполагаемых массовых убийствах армян не имела под собой никаких оснований, так как представители Организации Объединенных Наций и западных государств, в том числе ЕС заявляли о том, что в ходе этих мероприятий не был нанесен ущерб гражданскому населению и инфраструктуре в Карабахском регионе и что от армянского населения не поступило никаких жалоб.

"Основным мотивом отъезда армян, вероятно, был страх перед будущим. После оккупации азербайджанской территории Арменией в ходе Первой карабахской войны к 1994 году по меньшей мере 600 000 азербайджанцев стали внутренне перемещенными лицами; их города и деревни превратились в руины. Эти территории вернулись под контроль Азербайджана только в 2020 году", - подчеркнул он.

В публикации подчеркивается, что причиной нынешнего осторожного оптимизма является, прежде всего, "восстановление национального суверенитета Азербайджана в рамках международно-правовых границ - то, о чем, например, Украина в настоящее время может только мечтать", - отметил он, добавив при этом, что есть препятствия. Один из них нельзя недооценивать - это Зангезурский коридор.

В Трехстороннем заявлении о прекращении огня после Второй карабахской войны 2020 года Армения обязалась обеспечить "беспрепятственное" транспортное сообщение с Нахчыванской АР. Учитывая, что оба государства по-прежнему не доверяют друг другу, реализация такого коридора, вероятно, будет непростой задачей; во всяком случае, так это представляется постороннему, пишет журналист.

Коридор - не единственный камень преткновения, считает он. Азербайджан хотел бы, чтобы около 200 000 азербайджанцев, которые были вынуждены бежать из Армении в Азербайджан после 1988 года, могли вернуться на свою родину. В свою очередь, Баку указывает на возможность возвращения карабахских армян в Азербайджан, подытожил Томас Фасбендер.