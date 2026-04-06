    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    В штаб-квартире Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре прошло заседание на тему "Репрессии в тюркском мире" и презентация одноименной книги.

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие было приурочено к 100-летию 1-го тюркологического съезда 1926 года в Баку.

    Заседание было организовано совместно ТЮРКСОЙ, Институтом Ахмеда Джавада в Анкаре и анкарским университетом Хаджи Байрам Вели. В нем приняли участие дипломаты, ученые, эксперты, представители НПО, общественности и СМИ из тюркских стран.

    Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, выступая на мероприятии, подчеркнул значение съезда 1926 года в Баку, назвав его важным этапом на пути к сближению и единению тюркских народов. Он также отметил, что многие участники съезда впоследствии подверглись репрессиям - были расстреляны или сосланы. По его словам, сегодня важно знать эту историю и продолжать дело тех, кто стоял у истоков тюркского единства.

    Отметим, что книга "Репрессии в тюркском мире" включает научные статьи и материалы, подготовленные на основе освященного 1-му тюркологическому съезду семинара, который прошел в феврале 2025 года в Анкаре.

    Султан Рзаев Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)
    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"
    Sultan Raev: 1926 Baku congress pivotal for Turkic unity

