Шарль Мишель: Снятие ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению — важный шаг

Экс-президент Совета Европейского союза Шарль Мишель назвал очень важным решение о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан.

Об этом Шарль Мишель заявил в интервью Report.

Он отметил, что еще несколько месяцев или лет назад такую ситуацию было трудно представить.

"Но сегодня это решение стало реальностью - это конкретный факт. Я понимаю, что остаются определенные сложности и чувствительные моменты, и мы должны это учитывать. Однако, на мой взгляд, такие шаги - обнадеживающий сигнал. Мое пожелание заключается в том, чтобы в ближайшие месяцы обе стороны приложили дополнительные усилия и сделали путь к миру необратимым", - добавил Мишель.

Напомним, что 21 октября в ходе государственного визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, существовавших со времен оккупации.

Глава государства отметил, что первым таким транзитным грузом стала перевозка казахстанского зерна в Армению.

