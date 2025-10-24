Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Шарль Мишель: Снятие ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению — важный шаг

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 14:21
    Шарль Мишель: Снятие ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению — важный шаг

    Экс-президент Совета Европейского союза Шарль Мишель назвал очень важным решение о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан.

    Об этом Шарль Мишель заявил в интервью Report.

    Он отметил, что еще несколько месяцев или лет назад такую ситуацию было трудно представить.

    "Но сегодня это решение стало реальностью - это конкретный факт. Я понимаю, что остаются определенные сложности и чувствительные моменты, и мы должны это учитывать. Однако, на мой взгляд, такие шаги - обнадеживающий сигнал. Мое пожелание заключается в том, чтобы в ближайшие месяцы обе стороны приложили дополнительные усилия и сделали путь к миру необратимым", - добавил Мишель.

    Напомним, что 21 октября в ходе государственного визита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, существовавших со времен оккупации.

    Глава государства отметил, что первым таким транзитным грузом стала перевозка казахстанского зерна в Армению.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Şarl Mişel: Azərbaycandan Ermənistana yüklərin tranzitinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması mühüm addımdır
    Charles Michel lauds Azerbaijan's decision to lift restrictions on cargo transit to Armenia

