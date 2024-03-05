Раван Гасанов: Исламофобия, тюркофобия, азербайджанофобия существуют в современном мире

Исламофобия, тюркофобия, азербайджанофобия - это реалии, с которыми нам приходится сталкиваться в современном мире, и действия некоторых западных стран в этом направлении ведут к политизации религии.

Исламофобия, тюркофобия, азербайджанофобия - это реалии, с которыми нам приходится сталкиваться в современном мире, и действия некоторых западных стран в этом направлении ведут к политизации религии.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящей в Баку конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он отметил, что на международной конференции, которая пройдет 8-9 марта, будут обсуждаться новые облики исламофобии.

"Основное пленарное заседание организовано совместно с ИСЕСКО. Планируем превратить эту конференцию в устойчивую платформу. Азербайджан одним из первых вынес исламофобию на обсуждение на подобном уровне", - сказал Гасанов.