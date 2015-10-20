Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Швейцарии в Азербайджане

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в нашей стране Филипа Шталдера.

Как сообщает Report, Филип Шталдер вручил президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув, что прочное сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией в последние годы еще более развивается, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что эти связи охватывают многие сферы. Коснувшись официальных визитов президентов Швейцарии в Азербайджан, а своего визита в Швейцарию, глава государства подчеркнул важность взаимных контактов высокого уровня и активного диалога между министерствами иностранных дел.

Отметив, что достигнуты хорошие результаты в экономической сфере, в том числе в области взаимного инвестирования, президент Ильхам Алиев расценил это как свидетельство всестороннего сотрудничества между нашими странами. Глава государства сказал, что две страны также успешно сотрудничают в рамках реализуемых Азербайджаном энергетических проектов. Отметив заинтересованность наших стран в дальнейшем развитии взаимных отношений, президент Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в предстоящие годы. Глава государства пожелал послу Филипу Шталдеру успехов в дипломатической деятельности, выразил уверенность в том, что его деятельность в нашей стране внесет вклад в дело расширения двусторонних отношений.

Заявив, что благоустройство, проводимое в Баку, и прекрасный облик города произвели на него глубокое впечатление, посол Филип Штадлер отметил постепенный рост значения Азербайджана не только для Швейцарии, но и для всего континента. Выразив удовлетворение своим назначением послом в Азербайджане, Филип Штадлер заверил, что в период дипломатической деятельности в нашей стране будет служить взаимным интересам, приложит усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей.