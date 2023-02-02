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Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией

Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией Есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 20:54
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией

Есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель. Комиссия провела встречу в прошлом году в Баку, а в этом году соберется в Бухаресте. Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты», - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: 'We will take further steps to diversify our trade with Romania'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Rumıniya ilə ticarət dövriyyəmizin şaxələndirilməsi üçün əlavə addımlar atacağıq"

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