Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией

Есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.

Есть результаты и в торгово-экономических сферах. Хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

«Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель. Комиссия провела встречу в прошлом году в Баку, а в этом году соберется в Бухаресте. Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты», - подчеркнул глава государства.