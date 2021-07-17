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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю бельгийцев

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю бельгийцев Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования королю бельгийцев Филиппу.
Внешняя политика
17 июля 2021 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю бельгийцев
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования королю бельгийцев Филиппу.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Ваше величество,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Belçikalıların Kralına başsağlığı verib

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