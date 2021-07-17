Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю бельгийцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования королю бельгийцев Филиппу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования королю бельгийцев Филиппу.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Ваше величество,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым".