Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю бельгийцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования королю бельгийцев Филиппу.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Ваше величество,
Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнения, произошедшего в Вашей стране.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бельгии, желаю скорейшего выздоровления раненым".