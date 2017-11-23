Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ 23 ноября находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгия президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга посетил штаб-квартиру Альянса.

Как сообщает Report, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретил главу государства Ильхама Алиева.

После того, как было сделано официальное фото, состоялась встреча президента Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.