Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета директоров ВР

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию членов Совета директоров ВР во главе с председателем Совета директоров Карлом-Хенриком Сванбергом, куда входит также генеральный исполнительный директор группы ВР Роберт Дадли.

Как сообщает Report, глава государства, выразив удовлетворение в связи с тем, что Совет директоров ВР собрался в Азербайджане, подчеркнул, что это носит символическое значение.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в результате продолжающегося уже более 20 лет сотрудничества между ВР и Азербайджаном были успешно реализованы очень важные проекты. С удовлетворением вспомнив динамику развития сотрудничества между ВР и Азербайджаном в истекший период, глава государства охарактеризовал эти годы как этап экономического развития нашей страны. Отметив, что испытывает чувство гордости в связи с превращением Азербайджана в современную, развивающуюся страну, президент Ильхам Алиев сказал, что все достигнутые успехи стали возможны благодаря крупным инвестициям, вложенным в энергетический сектор. Констатировав реализацию с того времени в Азербайджане очень важных проектов в области добычи, разведки, транспортировки и других сферах, глава государства подчеркнул, что в настоящее время наша страна находится в преддверии осуществления энергетического проекта, представляющего не только региональное, но и глобальное значение. Отметив значение проекта "Южный газовый коридор" с точки зрения энергетической безопасности и диверсификации, президент Ильхам Алиев сказал, что данный проект также внесет вклад в расширение сотрудничества между многими странами. Выразив компании ВР признательность за верность сотрудничеству с Азербайджаном, глава государства подчеркнул значение того, что компания имеет такого надежного партнера, как Государственная нефтяная компания Азербайджана. Констатировав, что сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и ВР продолжается уже 22 года, глава государства выразил надежду, что это сотрудничество будет успешно продолжаться и в предстоящие годы. Президент Ильхам Алиев сказал, что визит является хорошей возможностью для впервые посетивших нашу страну членов делегации ближе узнать Азербайджан.

Председатель Совета директоров ВР Карл-Хенрик Сванберг отметил, что стал свидетелем больших перемен, произошедших в период после его предыдущего визита в нашу страну, что происходящие в нашей столице процессы развития произвели на него глубокое впечатление. Подчеркнув значение организации Азербайджаном таких престижных международных соревнований, как "Евровидение", Европейские игры и "Формула-1" Карл-Хенрик Сванберг констатировал, что основа всех достигнутых в нашей стране успехов была заложена подписанием под руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева контракта, вошедшего в историю как "Контракт века". Выразив удовлетворение партнерством с Азербайджаном, председатель Совета директоров ВР сказал, что наше партнерство в истекший период было достаточно сильным, отметив, что испытывает гордость в связи с участием компании в проектах, связанных с развитием региона. Коснувшись значения проектов "Шахдениз-2" и "Южный газовый коридор", гость подчеркнул, что эти проекты внесут вклад в долгосрочность сотрудничества между ВР и Азербайджаном.