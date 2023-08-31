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Президент Азербайджана поздравил XVI Верховного главу Малайзии

Президент Азербайджана поздравил XVI Верховного главу Малайзии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 12:22
Президент Азербайджана поздравил XVI Верховного главу Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Малайзии - Дня независимости.

В этом году мы отметили знаменательную годовщину в истории азербайджано-малайзийских связей - 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Малайзией, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Малайзии дальнейшего благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates XVI Yang di-Pertuan Agong of Malaysia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Malayziyanın XVI Ali Başçısını təbrik edib

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