Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Благодарю Вас за поздравительное послание по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Иорданским Хашимитским Королевством. Я тоже в свою очередь от себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и ваш народ с этой знаменательной датой в наших двусторонних связях и передаю добрые пожелания.

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что, эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".