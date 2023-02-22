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Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана поздравил короля Иордании Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 17:42
Президент Азербайджана поздравил короля Иордании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание королю Иордании Абдалле II Аль Хусейну.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Благодарю Вас за поздравительное послание по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Иорданским Хашимитским Королевством. Я тоже в свою очередь от себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и ваш народ с этой знаменательной датой в наших двусторонних связях и передаю добрые пожелания.

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества, объединяющие наши страны и народы, важны для нас. Отрадно, что за минувшие тридцать лет наши двусторонние связи еще более укрепились, а сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес, динамично и поступательно развивалось.

Сегодня имеются хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах. Уверен, что, эффективно используя эти возможности, мы совместными усилиями внесем вклад в дальнейшее развитие наших связей и благосостояние двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İordaniya liderləri arasında məktub mübadiləsi olub

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