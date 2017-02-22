Президент Ильхам Алиев: Проект "Южного газового коридора" почти близок к завершению - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 22 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что организация в Баку встречи министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" стала уже хорошей традицией. Отметив важность этих встреч с точки зрения проведения практических обсуждений, президент Ильхам Алиев оценил это и как показатель успешной реализации проекта. Сообщив, что за минувшее время была проведена большая работа, глава государства подчеркнул, что проект уже почти близок к завершающему этапу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение участия заместителя помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган в предстоящем завтра в Баку третьем заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", сказал, что это является хорошим показателем устойчивой поддержки проекта правительством США.

Заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган выразила признательность президенту Ильхаму Алиеву за организацию третьего заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". Отметив значение этой встречи в плане рассмотрения вопросов, связанных с реализацией проекта, гостья коснулась важности участия представителя США в заседании. Робин Данниган отметила, что это еще раз отчетливо демонстрирует поддержку новым правительством США проекта "Южный газовый коридор", а также энергетической безопасности Европы.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта "Южный газовый коридор", было еще раз подчеркнуто значение предстоящего завтра в Баку очередного заседания Консультативного совета "Южного газового коридора", выражена уверенность, что энергетическая политика США и впредь продолжит поддержку этого проекта.