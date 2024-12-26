Премьер Кыргызстана оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана

Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Бишкеке.

Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Бишкеке.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства, Касымалиев выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа лайнера AZAL в результате авиакатастрофы.

"От имени Кабинета Министров Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью граждан Азербайджана. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Касымалиев.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря объявлен однодневный траур.