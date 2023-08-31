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Представители дипкорпуса посетят пункт размещения продовольственных грузов АОКП на дороге Агдам-Ханкенди

Представители дипкорпуса посетят пункт размещения продовольственных грузов АОКП на дороге Агдам-Ханкенди Сегодня представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе побывают на дороге Агдам-Ханкенди, где находится автоколонна Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольственным грузом для армян, проживающих в
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 10:25
Представители дипкорпуса посетят пункт размещения продовольственных грузов АОКП на дороге Агдам-Ханкенди

Сегодня представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе побывают на дороге Агдам-Ханкенди, где находится автоколонна Азербайджанского общества Красного Полумесяца с продовольственным грузом для армян, проживающих в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, около 60 дипломатов из более чем 50 стран и международных организаций, в том числе Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других стран, ООН, Всемирной организации здравоохранения, TURKPA и др., а также иностранные журналисты.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило продовольственный груз для удовлетворения потребностей лиц армянской национальности, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставить 40 тонн муки по дороге Агдам-Ханкенди.

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Версия на английском языке ФотоDiplomatic corps gets acquainted with area where food cargo of the Azerbaijan Red Crescent Society located on Aghdam-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatik korpus Ağdam-Xankəndi yolunda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin ərzaq yüklərinin yerləşdiyi məntəqə ilə tanış olurlar - YENİLƏNİB

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