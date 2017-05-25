Председатель Мажилиса: Позиции Азербайджана и Казахстана по международным и региональным вопросам совпадают

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов встретился с председателем Мажилиса этой страны Нурланом Нигматулиным.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Н. Нигматулин сообщивший о дружеских отношениях с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, передал ему теплые приветствия. Председатель Мажилиса отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Азербайджаном в качестве ключевого партнера в Кавказском регионе во всех сферах. Председатель парламента назвал визит президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в апреле этого года важным событием в развитии двусторонних стратегических отношений.

По словам Н. Нигматулина, согласованные позиции Азербайджана и Казахстана по актуальным международным и региональным вопросам совпадают. Председатель Мажилиса отметил, что здесь и парламентская дипломатия играет важную роль. Он также подчеркнул важность использования потенциала межпарламентских комиссий по сотрудничеству и соответствующих комитетов. По словам спикера, это создаст почву для эффективного осуществления всех договоров, согласованных между главами государств Азербайджана и Казахстана.

Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, в свою очередь, передал приветствия председателя Милли Меджлиса Октая Асадова председателю Мажилиса Казахстана. Посол отметил, что отношения между двумя странами во всех областях, в том числе межпарламентские связи находятся на высоком уровне: "Азербайджан и Казахстан также тесно сотрудничают в рамках TürkPA. Деятельность организации направлена на защиту нашей истории и на воплощение наших общих интересов. Развиваются связи между двумя странами в политической, экономической и культурной сферах". Дипломат отметил, что Азербайджанская сторона также заинтересована в интенсификации взаимных визитов представителей парламентов обеих стран и подобные визиты способствуют обмену опытом и мнениями между сторонами по ряду вопросов. Обе стороны подчеркнули готовность к более тесному сотрудничеству, в том числе и к предстоящим важным мероприятиям в рамках 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

На встрече также были обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий в рамках Международной выставки "EXPO-2017" и первого саммита по науке и технологии Организации исламского сотрудничества.