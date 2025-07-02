О нас

Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка

Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка На сегодня останки 179 человек, обнаруженных в 25 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, были идентифицированы и переданы их семьям.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 00:31
Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка

На сегодня останки 179 человек, обнаруженных в 25 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, были идентифицированы и переданы их семьям.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН посол Тофиг Мусаев, выступая на пленарном заседании в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти захоронения не просто следы прошлого, они являются неопровержимыми доказательствами совершенных зверств. Пока продолжается безнаказанность, невозможны ни справедливость, ни устойчивый мир", - отметил он.

Постпред коснулся судьбы около 300 тысяч азербайджанцев, бежавших из Армении в Азербайджан в конце 1980-х годов: "Эти люди были либо убиты, либо искалечены по этнической принадлежности. Эта безнаказанность открыла путь к более масштабным зверствам, которые продолжаются с 1990-х годов до сегодняшнего дня".

Т.Мусаев добавил, что в результате этих зверств погибли десятки тысяч гражданских азербайджанцев, была проведена масштабная этническая чистка, систематически уничтожалось историческое и культурное наследие Азербайджана: "Хотя конфликт завершен, возвращение беженцев на родину все еще невозможно. Причина - загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами. Заминированы даже кладбища и окрестности культурных памятников".

Он подчеркнул, что минная угроза - это не только гуманитарный вопрос, но и вопрос, требующий юридической и политической ответственности, и поддержка международного сообщества в этом вопросе необходима.

В своем выступлении дипломат также отметил, что судьба около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев до сих пор остается неизвестной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Mina təhlükəsi ilə mübarizədə beynəlxalq dəstəyə ehtiyac var

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi