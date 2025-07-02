Постпред Азербайджана при ООН: Для борьбы с угрозами мин необходима международная поддержка

На сегодня останки 179 человек, обнаруженных в 25 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, были идентифицированы и переданы их семьям.

На сегодня останки 179 человек, обнаруженных в 25 массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, были идентифицированы и переданы их семьям.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН посол Тофиг Мусаев, выступая на пленарном заседании в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эти захоронения не просто следы прошлого, они являются неопровержимыми доказательствами совершенных зверств. Пока продолжается безнаказанность, невозможны ни справедливость, ни устойчивый мир", - отметил он.

Постпред коснулся судьбы около 300 тысяч азербайджанцев, бежавших из Армении в Азербайджан в конце 1980-х годов: "Эти люди были либо убиты, либо искалечены по этнической принадлежности. Эта безнаказанность открыла путь к более масштабным зверствам, которые продолжаются с 1990-х годов до сегодняшнего дня".

Т.Мусаев добавил, что в результате этих зверств погибли десятки тысяч гражданских азербайджанцев, была проведена масштабная этническая чистка, систематически уничтожалось историческое и культурное наследие Азербайджана: "Хотя конфликт завершен, возвращение беженцев на родину все еще невозможно. Причина - загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами. Заминированы даже кладбища и окрестности культурных памятников".

Он подчеркнул, что минная угроза - это не только гуманитарный вопрос, но и вопрос, требующий юридической и политической ответственности, и поддержка международного сообщества в этом вопросе необходима.

В своем выступлении дипломат также отметил, что судьба около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев до сих пор остается неизвестной.