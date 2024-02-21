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Посольство: В настоящее время сотрудники диппредставительства находятся рядом с Кямилем Зейналлы

Посольство: В настоящее время сотрудники диппредставительства находятся рядом с Кямилем Зейналлы В настоящее время сотрудники дипломатического представительства Азербайджана находятся рядом с задержанным накануне в аэропорту Домодедово Кямилем Зейналлы.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 13:48
Посольство: В настоящее время сотрудники диппредставительства находятся рядом с Кямилем Зейналлы

В настоящее время сотрудники дипломатического представительства Азербайджана находятся рядом с задержанным накануне в аэропорту Домодедово Кямилем Зейналлы.

Об этом российскому бюро Report cообщили в посольстве Азербайджана в России.

Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы.

"Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ. Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте. В настоящее время сотрудники дипломатического представительства находятся рядом с задержанным", - сообщили в посольстве.

Было также отмечено, что 21 февраля ранним утром приглашенный посольством адвокат провел с К. Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом.

В данный момент посольство Азербайджанской Республики предпринимает необходимые правовые действия в рамках законодательства РФ и прилагает все усилия в целях обеспечения прав задержанного, заявили в диппредставительстве.

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Версия на английском языке Embassy: Diplomatic mission staff are now next to Kamil Zeynalli
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları Kamil Zeynallıya baş çəkiblər

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