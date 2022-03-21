Посол Японии: Новруз приносит с собой новые надежды и мечты

Посол Японии Джуничи Вада поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Посол Японии Джуничи Вада поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в поздравительном послании посла говорится:

"Новруз, "Новый день" приносит с собой новые надежды и мечты. Сегодня, 21 марта, в Японии также отмечают день весеннего равноденствия и приход весны. Мы, японцы, тоже любим весну, с большой радостью приветствуем вид прекрасных цветов сакуры, cимволизирующих начало новой жизни".

Дипломат пожелал мира и достатка каждому дому, а также новых успешных начинаний обеим странам.