Посол Таир Тагизаде ответил на обвинения в адрес Азербайджана

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Принимая первые Европейские игры, Азербайджан взял на себя ответственность по установлению наиболее высоких стандартов для следующих игр".

Как сообщает Report, об этом в письме газете "The Guardian" заявил посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде.

По его словам, проходящие в Баку I Европейские игры - это отличное событие для людей в Азербайджане и Европе, чтобы присоединиться к празднованию общих идеалов спорта: "Однако, расстраивает, когда мы сталкиваемся с необоснованными обвинениями правозащитных групп и СМИ, связанными с неспортивными вопросами. Я хочу прояснить, что Азербайджан намерен продолжит свой стратегический курс, нацеленный на построение динамичного гражданского общества и сильной демократии. Не потому, что мы хотим умиротворить критику в отношении нас, а потому, что это выбор, сделанный обоснованно, в соответствии с интересами Азербайджана".

Посол также коснулся вопросы отказа в аккредитации спортивного журналиста "The Guardian" для освещения Игр: "Я должен подчеркнуть важность уважения внутренних аккредитационных процедур Оргкомитета Баку-2015. Каждая заявка рассматривается отдельно и имеются специфические критерии, которым нужно соответствовать. Также вызывает сожаление, что наше предложение организации " Amnesty International" перенести свою миссию в Баку на более поздний срок было представлено в прессе как запрет на въезд организации в Азербайджан. Стоит сказать, что встречи миссии с официальными лицами правительства во время проведения широкомасштабных спортивных мероприятий практически невозможны, как с точки зрения времени, так и логистики".