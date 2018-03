Посол Норвегии: Беседы с теми, кого затронул нагорно-карабахский конфликт, потрясли меня - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Интервью посла Норвегии в Азербайджане Барта Ивара Свендсена информационному агентству Report.

- Господин посол, в этом году страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Оглядываясь назад, как Вы оцениваете развитие этих отношений?

- Королевство Норвегия признало Азербайджанскую Республику после ее восстановления независимости. Полноценные дипломатические отношения были установлены в июне 1992 года. Двусторонние отношения развивались стремительно, и в апреле 1996 года президент Азербайджана Гейдар Алиев совершил официальный визит в Норвегию. В июне 1998 года Норвегия открыла посольство в Баку. Кронпринц Норвегии Хаакон посетил Баку в 2011 году. В дополнении к этому, за последние несколько лет было совершено несколько визитов высокопоставленных лиц.

Крупная норвежская нефтегазовая компания Statoil была одним из важных международных участников, когда в 1994 году был подписан "Контракт века". Этот контракт проложил путь для полноценного участия международных компаний в дальнейшем развитии нефтегазовой отрасли Азербайджана. Более двух десятилетий, Statoil был одним из крупных и важных международных участников в этой области. Другие компании из индустрии поставок Норвегии, такие как MHWirth, FMC, Enhanced Drilling, PTC и Swire также приложили свои усилия для укрепления наших двусторонних отношений.

Будучи одной из крупных стран, производящих нефть и газ, Норвегия и Азербайджан разделяют несколько общих вызовов. Среди них, возможно, самым важным является диверсификация экономики. Обе страны изучают новые и инновационные пути для защиты своих доходов. В последние годы было проделано много работы для укрепления сотрудничества и обмена опытом в области альтернативной энергетики и сохранения энергии. Такие норвежские организации как TEKNA (Norwegian Society of Graduate Technical and Scientific Professionals) и ENSI (Energy Saving International AS) реализовали несколько проектов, касательно чистой продукции и энергосбережения в Азербайджане.

После восстановления Азербайджаном независимости, норвежские гуманитарные организации сыграли активную роль в предоставлении помощи и развития. Совет Беженцев Норвегии прилагал свои усилия для оказания помощи внутренне перемещенным лицам и беженцам в Азербайджане с 1995 по 2008 годы. Важные проекты были реализованы в областях воссоздания инфраструктуры, трудоустройства, обучения правам человека и оказания юридических услуг. Норвежское гуманитарное предприятие открыло свое представительство в Азербайджане в 1994 году с целью повышения доходов населения, сельского хозяйства, работы с детскими домами, а также в области культуры. Норвежский Красный Крест более десяти лет сотрудничал с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца в различных областях, касательно временно перемещенных лиц и беженцев. Важное присутствие норвежских компаний, гуманитарных организаций и НПО в Азербайджане в течение последних двух десятилетий привело к укреплению связей межу двумя странами. Многие норвежцы жили в Азербайджане и многие нашли друзей здесь.

- Каков уровень товарооборота между странами и какова его тенденция?

- Инвестиции Норвегии в Азербайджане всегда были очень субстантивными. Statoil инвестировал более 6,5 млрд долларов после установления своего присутствия здесь. Товарооборот, тем не менее, низок. В прошлом году, он составил 150 млн долларов, но тенденция идет к увеличению.

- В каких сферах двусторонних отношений Вы видите больше перспектив для сотрудничества?

- Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии являются сферами, вызывающим большой интерес, и я надеюсь, что будет больше сотрудничества в этой сфере. Это будет в интересах обеих стран.

­- Норвегия и Азербайджан имеют схожие черты в своей истории, что было подтверждено великим норвежским исследователем Туром Хейердалом. Ожидаются ли в ближайшее время проекты в области культуры?

- Известный норвежский исследователь Тур Хейердал (1914-2002) был близким другом Азербайджана. В течение своей жизни, Т. Хейердал выдвинул ряд теорий, которые поставили под сомнение научные понятия. В ряде случаев он провел практические эксперименты для подтверждения того, что в реальности казалось невозможным. В 1947 году, например, Т. Хейердал с маленьким составом пересек Тихий Океан от Южной Америки к Полинезии на деревянной лодке "Кон-Тики".

Т. Хейердал посещал Азербайджан 4 раза. Наскальные рисунки Гобустана впечатляли его и он выяснил, что их стиль очень похож на наскальные рисунки в Норвегии. После ознакомления с Азербайджаном, Т. Хейердал выдвинул теорию, что норвежские люди были родом с земель, которые сегодня являются территорией Азербайджана. Он обосновывал свою территорию на схожести в древних верованиях, традиционной музыке и словах. Он предполагал, что народы кочевали на север через водные пути на север Европы, используя обтянутые кожей лодки, которые затем можно было бы складывать. Настойчивый интерес Т. Хейердала в возможные исторические связи между Норвегией и Азербайджаном заложило основу для архитектурных раскопок и восстановления церкви в селе Киш Шекинского района.

В 2006 году Азербайджанский университет языков начал реализовывать новую бакалаврскую программу в области изучения Скандинавии в сотрудничестве с Университетом Осло и Университетом Агдера. Сегодня около 40 студентов учат норвежский язык, историю, экономику, политику и литературу Скандинавии. Первая группа студентов получила дипломы бакалавров в июне 2010 года. И они служат важным связующим звеном между нашими странами.

В последние годы, Норвегия и Азербайджан реализовали ряд проектов, которые укрепили наши культурные связи. Известные норвежские музыканты - Александр Рыбак и Элин Кавен дали концерты в Баку. Легендарный азербайджанский исполнитель мугама Алим Гасымов принимал участие во Всемирном музыкальном фестивале в Осло. Известный норвежский дирижер Пер Оддвар Хильдре тесно сотрудничает с Азербайджанской национальной консерваторией. Большая делегация норвежских атлетов соревновалась на первых Европейских играх в Баку в июне 2015 года. Норвежский шахматист Магнус Карлсен дважды выигрывал Шамкирский шахматный турнир.

В феврале 2016 года талантливый азербайджанский художник Бютюнай Хагвердиев посещал норвежский архипелаг Свальбард (Шпицберген) посредством стипендии норвежского посольства в Баку. Норвежский пианист Торд Густавсен принимал участие в Международном джазовом фестивале в Баку в прошлом году и мы в настоящее время работаем над тем, чтобы привлечь норвежских представителей на фестиваль в этом году. Десять талантливых камерных музыкантов из Академии камерной музыки Осло дают концерты в Баку на этой неделе. Мы регулярно организовываем фестивали норвежского кино в Азербайджане.

- Вы уже три года являетесь послом Норвегии в Азербайджане. Каковы, в целом, Ваши впечатления о стране, о Баку? Чем она вам запомнится?

- Все норвежцы, которые посещали Азербайджан, удивлены уровнем гостеприимства и доброты азербайджанцев. Жители страны имеют полное право гордиться богатой культурой кулинарии, музыки, ручных изделий и фольклора своей страны. За последние несколько лет Баку сильно изменился. Азербайджанская столица красива, динамична и многое может предложить гостям.

- Ранее вы упомянули о помощи Норвегии беженцам и вынужденным переселенцам. Какова позиция Норвегии по вопросу нагорно-карабахского конфликта, какую помощь она может оказать в его урегулировании?

- С тех пор, как я прибыл в Азербайджан 3 года назад, я посетил ряд поселков вынужденных переселенцев. Я также посетил Барду и Тертер, где увидел, как конфликт опустошил жизни многих людей. Беседы с теми, кого затронул этот конфликт, потрясли меня. Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.