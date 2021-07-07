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Посол назвал потенциальные сферы для пакистано-азербайджанского сотрудничества 

Посол назвал потенциальные сферы для пакистано-азербайджанского сотрудничества  "Мы призываем пакистанские и азербайджанские компании присоединиться к вновь созданной Палате экономического сотрудничества. Поскольку имеется огромный потенциал для сотрудничества".
Внешняя политика
7 июля 2021 г. 12:02
Посол назвал потенциальные сферы для пакистано-азербайджанского сотрудничества 

"Мы призываем пакистанские и азербайджанские компании присоединиться к вновь созданной Палате экономического сотрудничества. Поскольку имеется огромный потенциал для сотрудничества".

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на открытии Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, стартапов, а также туризма.

По его словам, у обеих стран есть много возможностей для сотрудничества, есть что предложить друг другу.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Pakistan-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün potensial sahələri açıqlayıb

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