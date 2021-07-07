Посол назвал потенциальные сферы для пакистано-азербайджанского сотрудничества

"Мы призываем пакистанские и азербайджанские компании присоединиться к вновь созданной Палате экономического сотрудничества. Поскольку имеется огромный потенциал для сотрудничества".

"Мы призываем пакистанские и азербайджанские компании присоединиться к вновь созданной Палате экономического сотрудничества. Поскольку имеется огромный потенциал для сотрудничества".

Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на открытии Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, стартапов, а также туризма.

По его словам, у обеих стран есть много возможностей для сотрудничества, есть что предложить друг другу.