Посол назвал потенциальные сферы для пакистано-азербайджанского сотрудничества 

"Мы призываем пакистанские и азербайджанские компании присоединиться к вновь созданной Палате экономического сотрудничества. Поскольку имеется огромный потенциал для сотрудничества".
Об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на открытии Пакистано-азербайджанской палаты экономического сотрудничества.
Дипломат подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, стартапов, а также туризма.
По его словам, у обеих стран есть много возможностей для сотрудничества, есть что предложить друг другу.