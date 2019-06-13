​Посол КНР в Азербайджане завершил дипмиссию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом передает Report со ссылкой на МИД.

Во ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно существующих между Азербайджаном и Китаем двусторонних связей, а также сотрудничества в сферах политики, торговли, туризма и других сферах. Было отмечено, что существует большой потенциал для еще большего развития отношений.

Вэй Цзинхуа еще раз выразил позицию Китая по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Азербайджана.