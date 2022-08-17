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Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене

Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене Азербайджан и Индонезия всегда поддерживают друг друга на международной арене.
Внешняя политика
17 августа 2022 г. 11:43
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене

Азербайджан и Индонезия всегда поддерживают друг друга на международной арене, в рамках различных организаций.

Об этом Report заявил посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид.

"В международных организациях, когда обсуждалось председательство Азербайджана, Индонезия всегда поддерживала эти инициативы, также поступал и Азербайджан",- отметил посол.

Он напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индонезией. "По этому случаю мы планируем организовать культурное мероприятие на площади Фонтанов в Баку с целью ознакомления жителей столицы с культурой Индонезии. Мы стараемся, чтобы азербайджанцы имели больше информации о нашей стране, также хотим, чтобы в Индонезии наш народ знал больше об Азербайджане",- отметил дипломат.

Он также прокомментировал развитие туризма между Азербайджаном и Индонезией, добавив, что пока не существует прямых рейсов между двумя странами.

"Посольство Индонезии старается наладить этот вопрос, между компаниями предполагается организовать встречи b2b для открытия прямого авиасообщения между Азербайджаном и Индонезией. Возможно, в будущем будут организованы чартерные рейсы между странами в туристический сезон. Сейчас посредством Turkish Airlines и Qatar Airlines можно совершить прямой перелет на Бали и в Джакарту через Стамбул и Доху. В Индонезии для туристов созданы наилучшие условия для отдыха. Туристам даже предлагается оставаться в домах у местных жителей, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно, в домашней обстановке",- сказал он.

Посол рассказал, что часто путешествовал по районам Азербайджана. Он успел побывать в Сумгаите, Мингячевире, Гяндже и в других уголках нашей страны. "Страна очень красивая и живописная, я также побывал в Карабахе и мне очень понравилось",- добавил дипломат.

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Версия на английском языке Indonesian Ambassador: We always support Azerbaijan in international arena
Версия на азербайджанском языке İndoneziya səfiri: “Beynəlxalq arenada hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyirik”

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