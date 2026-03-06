Посол Чехии в Тегеране выразил сожаление из-за атаки Ирана на Азербайджан

Посол Чехии в Тегеране Витезслав Грепл выразил сожаление в связи с ракетными ударами Ирана по территории Азербайджана, подчеркнув, что не видит причин для подобных действий против мирной страны.

Как передает региональный корреспондент Report, об этом посол Чехии заявил журналистам на погранпункте "Астара" после эвакуации из Ирана.

"Мне очень жаль. Я сожалею об этом и обо всем, что с этим связано. Я раньше бывал в Азербайджане - это мирная страна. Я не вижу никаких причин, почему могла произойти такая атака. Мне действительно очень жаль", - сказал посол.

Грепл также рассказал о своем пути к азербайджанской границе: "Мы выехали из Тегерана в пять утра. До границы добрались примерно к 11 часам. После этого около пяти часов заняли формальности. Затем мы пересекли границу - на азербайджанской стороне все формальности заняли примерно пять минут. Разница очень большая", - отметил дипломат.

Посол добавил, что во время пребывания в Тегеране слышал взрывы, однако не видел последствий бомбардировок, поскольку покинул город ранним утром, когда еще было темно.