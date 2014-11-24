Посол Азербайджана встретился с председателем парламента Болгарии

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Болгарии Эмиль Керимов встретился с председателем Национального Собрания Болгарии Цецкой Цачевой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Болгарии, в ходе встречи посол передал Ц. Цачевой поздравления от спикера Милли Меджлиса Огтая Асадова в связи с переизбранием на пост председателя Национального Собрания Болгарии.

Также на встрече были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, было подчеркнуто удовлетворение уровнем межпарламентских связей.