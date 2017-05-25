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    Отозван посол Азербайджана в Швейцарии

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве А.А.Зейналлы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации и одновременно в Княжестве Лихтенштейн.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Акрам Акиф оглу Зейналлы отзывается с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации и одновременно в Княжестве Лихтенштейн.

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