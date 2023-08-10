Помощник президента Азербайджана ответил на обвинения адвоката, подготовившего антиазербайджанский отчет
Помощник президента Азербайджана ответил на обвинения адвоката, подготовившего антиазербайджанский отчетПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на обвинения адвоката Луиса Морено Окампо, выдвинутые в предвзятом антиазербайджанском отчете.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на обвинения адвоката Луиса Морено Окампо, выдвинутые в предвзятом антиазербайджанском отчете.
Как передает Report, Х.Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети раскрыл факты о том, кем на самом деле является Окампо.
Помощник президента отметил, что Окампо, работая главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял несколькими компаниями в самом известном в мире налоговом убежище.
Кроме того, сообщается, что экс-президент Армении, военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид, Серж Саргсян принял в Ереване Окампо.
"Человек с таким темным прошлым в своем предвзятом отчете намеренно искажает решения Международного суда ООН и реальную ситуацию относительно функционирования Лачынской дороги", - отметил Хикмет Гаджиев.
1. Who is a lawyer Luis M.Ocampo author of biased anti-Azerbaijani legal report containing accusations of "genocide"? "Lawyer Luis M.Ocampo managed companies based in some of the most notorious tax havens of the world while serving as chief prosecutor at ICC" [MediaPart]. pic.twitter.com/54woK7Vg9P