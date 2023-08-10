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Помощник президента Азербайджана ответил на обвинения адвоката, подготовившего антиазербайджанский отчет

Помощник президента Азербайджана ответил на обвинения адвоката, подготовившего антиазербайджанский отчет Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на обвинения адвоката Луиса Морено Окампо, выдвинутые в предвзятом антиазербайджанском отчете.
Внешняя политика
10 августа 2023 г. 02:57
Помощник президента Азербайджана ответил на обвинения адвоката, подготовившего антиазербайджанский отчет
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ответил на обвинения адвоката Луиса Морено Окампо, выдвинутые в предвзятом антиазербайджанском отчете.

Как передает Report, Х.Гаджиев в своем аккаунте в социальной сети раскрыл факты о том, кем на самом деле является Окампо.

Помощник президента отметил, что Окампо, работая главным прокурором в Международном уголовном суде, управлял несколькими компаниями в самом известном в мире налоговом убежище.

Кроме того, сообщается, что экс-президент Армении, военный преступник, совершивший Ходжалинский геноцид, Серж Саргсян принял в Ереване Окампо.

"Человек с таким темным прошлым в своем предвзятом отчете намеренно искажает решения Международного суда ООН и реальную ситуацию относительно функционирования Лачынской дороги", - отметил Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi anti-Azərbaycan hesabatı hazırlayan vəkilin ittihamlarına cavab verib

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