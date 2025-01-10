Польша в период председательства в Совете ЕС нацелена на содействие нормализации отношений между Баку и Ереваном - ЭКСКЛЮЗИВ

Председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет направлено на нормализацию отношений между Баку и Ереваном и стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа.

Председательство Польши в Совете ЕС в 2025 году будет направлено, в том числе на содействие нормализации отношений между Баку и Ереваном, стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

"ЕС в период председательства Польши продолжит поддерживать нормализацию между Азербайджаном и Арменией. Поддерживаем все действия, направленные на достижение прочного мира. Роль ЕС в мирном процессе очень важна и должна продолжаться. Мы хотели бы подчеркнуть те возможности, которые это создает для сотрудничества региона Южного Кавказа с ЕС и с нашей страной", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией позволит развивать регион и решать насущные гуманитарные вопросы, проблему пропавших без вести, вопросы разминирования и защиты исторических и культурных ценностей.

В МИД подчеркнули, что Польша поддерживает территориальную целостность как Азербайджана, так и Армении. В ведомстве также выразили убеждение, что все оставшиеся нерешенные вопросы между сторонами могут быть решены дипломатическим путем.

Отметим, что Польша председательствует в Совете ЕС в I-ом полугодии 2025 года.