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Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов

Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов Нежелание международного сообщества предпринять конкретные действия в вопросе незаконного провоза оружия через армяно-азербайджанскую границу является ярким проявлением двойных стандартов.
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 13:14
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов

Нежелание международного сообщества предпринять конкретные действия по предотвращению незаконного провоза оружия, мин, ротации армянских военнослужащих, которые не должны находится на территории Азербайджана, через армяно-азербайджанскую границу стало главной причиной создания контрольно-пропускного пункта "Лачын". Нынешнее же практически в один голос высказываемое недовольство этого же сообщества желанием Азербайджана защитить себя - яркое проявление двойных стандартов.

Об этом Report заявил политический аналитик из Исламабада Малик Кашиф, комментируя провокации Армении на Лачынской дороге.

По его словам, поскольку решения и действия международного сообщества зависят от совокупности факторов, включающих политические соображения, дипломатические отношения и конкретный контекст каждой ситуации, реакция международного сообщества может варьироваться в зависимости от множества факторов.

"Поставки гуманитарной помощи должны строго регламентироваться и контролироваться. Это предотвратит использование гуманитарных конвоев в иных, корыстных целях", - сказал М.Кашиф.

По мнению политолога, если есть опасения или подозрения в нецелевом использовании гуманитарных конвоев, а именно для переброски военных грузов, крайне важно довести это до сведения соответствующих международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan ərazisinə nəzarətsiz giriş tələbi ikili standartların bariz nümunəsidir”

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