Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов

Нежелание международного сообщества предпринять конкретные действия в вопросе незаконного провоза оружия через армяно-азербайджанскую границу является ярким проявлением двойных стандартов.

Нежелание международного сообщества предпринять конкретные действия по предотвращению незаконного провоза оружия, мин, ротации армянских военнослужащих, которые не должны находится на территории Азербайджана, через армяно-азербайджанскую границу стало главной причиной создания контрольно-пропускного пункта "Лачын". Нынешнее же практически в один голос высказываемое недовольство этого же сообщества желанием Азербайджана защитить себя - яркое проявление двойных стандартов.

Об этом Report заявил политический аналитик из Исламабада Малик Кашиф, комментируя провокации Армении на Лачынской дороге.

По его словам, поскольку решения и действия международного сообщества зависят от совокупности факторов, включающих политические соображения, дипломатические отношения и конкретный контекст каждой ситуации, реакция международного сообщества может варьироваться в зависимости от множества факторов.

"Поставки гуманитарной помощи должны строго регламентироваться и контролироваться. Это предотвратит использование гуманитарных конвоев в иных, корыстных целях", - сказал М.Кашиф.

По мнению политолога, если есть опасения или подозрения в нецелевом использовании гуманитарных конвоев, а именно для переброски военных грузов, крайне важно довести это до сведения соответствующих международных организаций.