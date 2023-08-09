Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов

Нежелание международного сообщества предпринять конкретные действия по предотвращению незаконного провоза оружия, мин, ротации армянских военнослужащих, которые не должны находится на территории Азербайджана, через армяно-азербайджанскую границу стало главной причиной создания контрольно-пропускного пункта "Лачын". Нынешнее же практически в один голос высказываемое недовольство этого же сообщества желанием Азербайджана защитить себя - яркое проявление двойных стандартов.
Об этом Report заявил политический аналитик из Исламабада Малик Кашиф, комментируя провокации Армении на Лачынской дороге.
По его словам, поскольку решения и действия международного сообщества зависят от совокупности факторов, включающих политические соображения, дипломатические отношения и конкретный контекст каждой ситуации, реакция международного сообщества может варьироваться в зависимости от множества факторов.
"Поставки гуманитарной помощи должны строго регламентироваться и контролироваться. Это предотвратит использование гуманитарных конвоев в иных, корыстных целях", - сказал М.Кашиф.
По мнению политолога, если есть опасения или подозрения в нецелевом использовании гуманитарных конвоев, а именно для переброски военных грузов, крайне важно довести это до сведения соответствующих международных организаций.