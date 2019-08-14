Российский политолог: Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дружбу между нашими народами

"Награждение орденом Дружбы Российской Федерации первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой связано с тем огромным вкладом, который она вносит в дружбу между нашими народами благодаря своей деятельности, прежде всего, в культурно-гуманитарной сфере". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил российский общественный деятель, политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков.

"Будучи президентом Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева ориентирует его программу на поддержку совместных культурных проектов между Россией и Азербайджаном. За эти годы были реализованы десятки, если не сотни гуманитарных проектов, среди которых можно отметить выставки азербайджанских художников в Москве, которые проходят с аншлагом, так как советская азербайджанская художественная школа была просто великолепной. В Баку, в свою очередь, проходят показы современных российских дизайнеров. Кроме того, большое количество мероприятий по инициативе Мехрибан Алиевой проходит в Астраханской области", - отметил политолог.

"Награждение Мехрибан Алиевой Орденом Дружбы является и признанием огромного личного вклада первого вице-президента в развитие дружбы между нашими странами и одновременно выражением высокого уровня отношений между Россией и Азербайджаном, которые сейчас, как известно, активно развиваются", - заключил Марков.

Игбал Рустамов