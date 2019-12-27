Полад Бюльбюль оглы: Уходящий год выдался очень интенсивным в плане развития российско-азербайджанских отношений

"Уходящий год выдался очень интенсивным. Азербайджано-российские отношения развивались успешно. Сейчас они находятся на очень высоком уровне".

Как сообщает российское бюро Репорт, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Особенно плодотворными они были в последние месяцы - это большое количество делегаций, подведение итогов, рост товарооборота более чем на 25%, что является очень большой цифрой, визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву, который прошел на очень высоком уровне и внес большую лепту в дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений, открытие павильона Азербайджана на ВДНХ, проведении X межрегионального форума и многое другое", - сказал он.

"Хочу пожелать, чтобы и в наступающем году наши отношения интенсивно развивались. И я уверен, что так оно и будет. Уже в январе ожидается большой десант российской делегации в Баку, весной будут проводиться Дни культуры Москвы, - так что интенсивность наших отношений только растет и меня как посла это очень радует. С новым годом, друзья!", - подчеркнул посол.