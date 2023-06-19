Оверчук: Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет

"Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достичь мира - это открыть возможности для взаимодействия людей, строить общую дорогу".

"Все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достичь мира - это открыть возможности для взаимодействия людей, строить общую дорогу".

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Трехсторонняя рабочая группа в составе вице-премьеров выработала уникальный формат отношений. На нашем уровне проект документа сформулирован и практически полностью согласован, хотя главный вопрос: как они будут при этом взаимодействовать друг с другом при переходе границы, насколько будет обеспечена их безопасность при перемещении по территории другого государства? Это на сегодняшний день основной вопрос, на который мы вместе хотим ответить так, чтобы быть уверенными, что с этими людьми ничего плохого на территории другой страны не случится", - сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что открытие транспортного сообщения в регионе начнется с восстановления железной дороги Араздеян-Джульфа-Мехри-Горадиз, и это определяет основные подходы, основанные на уважении суверенитета сторон:

"Ни у кого из сторон нет сомнений в том, что отдельные участки этой дороги будут находиться под юрисдикцией страны, в которой она находится. Таким образом, применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении - армянское".

Оверчук подчеркнул, что Азербайджан старается как можно быстрее наладить прямое и удобное транспортное сообщение между западными районами своей страны и Нахчываном.

"Кроме того, очевидно, что железная дорога протянется дальше в Иран и Турцию, что сделает ее одной из важнейших транспортных маршрутов в Евразии", - добавил вице-премьер России.