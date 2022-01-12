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Омбудсмен призвала международные организации к решительным действиям против Армении

Омбудсмен призвала международные организации к решительным действиям против Армении "К сожалению, в полдень 11 января вооруженные силы Армении в очередной раз спровоцировали провокацию на азербайджано-армянской границы в направлении Кельбаджарского района. В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский вое
Внешняя политика
12 января 2022 г. 00:23
Омбудсмен призвала международные организации к решительным действиям против Армении

"К сожалению, в полдень 11 января вооруженные силы Армении в очередной раз спровоцировали провокацию на азербайджано-армянской границы в направлении Кельбаджарского района. В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Аяз Азер оглы Назаров".

Как передает Report, это было подчеркнуто в обращении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в международные и региональные организации.

"Мы решительно осуждаем совершение таких провокационных действий, направленных на нарушение основных прав человека, вопреки положениям трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 г. и 26 ноября 2021 г. о полном прекращении боевых действий и всех военных операций между сторонами и требуем, чтобы Армения уважала международно признанную территориальную целостность Азербайджана.

Призываю международные и региональные организации, иностранных омбудсменов и национальные институты по правам человека отреагировать на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права для предотвращения таких действий, которые угрожают прочному миру и развитию", - сказала Сабина Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq və regional təşkilatları Ermənistan barədə qəti tədbirlər görməyə çağırıb

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