Омбудсмен призвала международные организации к решительным действиям против Армении

"К сожалению, в полдень 11 января вооруженные силы Армении в очередной раз спровоцировали провокацию на азербайджано-армянской границы в направлении Кельбаджарского района. В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский вое

"К сожалению, в полдень 11 января вооруженные силы Армении в очередной раз спровоцировали провокацию на азербайджано-армянской границы в направлении Кельбаджарского района. В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Аяз Азер оглы Назаров".

Как передает Report, это было подчеркнуто в обращении Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в международные и региональные организации.

"Мы решительно осуждаем совершение таких провокационных действий, направленных на нарушение основных прав человека, вопреки положениям трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 г. и 26 ноября 2021 г. о полном прекращении боевых действий и всех военных операций между сторонами и требуем, чтобы Армения уважала международно признанную территориальную целостность Азербайджана.

Призываю международные и региональные организации, иностранных омбудсменов и национальные институты по правам человека отреагировать на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права для предотвращения таких действий, которые угрожают прочному миру и развитию", - сказала Сабина Алиева.