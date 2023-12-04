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Омбудсмен: Армения все еще отказывается передавать Азербайджану карты минных полей

Омбудсмен: Армения все еще отказывается передавать Азербайджану карты минных полей Армения все еще отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей, несмотря на многочисленные жертвы от взрыва мин, в том числе среди гражданского населения.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 09:46
Омбудсмен: Армения все еще отказывается передавать Азербайджану карты минных полей

Армения все еще отказывается передавать Азербайджану точные карты минных полей, несмотря на многочисленные жертвы от взрыва мин, в том числе среди гражданского населения.

Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на организованном в Баку круглом столе на тему "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане".

Омбудсмен напомнила, что за почти 30 лет оккупации и в последующий период Армения заложила большое количество мин в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах. Однако официальные лица этой страны по сей день отказываются передать Азербайджану точные карты минных полей, сказала Алиева.

"Согласно статистическим данным в период после Отечественной войны в результате взрыва мин погибли 65 человек, ранения получили 272 человека. Всего с 1991 года от взрыва мин пострадали 3416 человек, из которых 357 – дети", - сказала она.

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Версия на английском языке Ombudsman: Armenia still does not want to provide accurate information about mine maps
Версия на азербайджанском языке Ombudsman: "Ermənistan hələ də mina xəritə-sxemləri barədə dəqiq məlumatları vermək istəmir"

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