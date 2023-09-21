Официальный Баку резко раскритиковал заявление Жозепа Борреля

Заявление Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 21 сентября о последних событиях в регионе сознательно искажает все реалии на местах и совершенно неадекватно.

Заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 21 сентября о последних событиях в регионе сознательно искажает все реалии на местах и совершенно неадекватно.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии в ответ на заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о событиях в регионе.

"Кроме того, эта организация всегда воздерживалась от осуждения почти 30-летней военной оккупации суверенных территорий Азербайджана, этнических чисток и преступлений против человечности против азербайджанцев, и никогда не высоко оценила действия Азербайджана по установлению мира и стабильности в регионе после войны 2020 года, так упорно подходила к Азербайджану до уровня угрожающего заявления пагубно миру в нашем регионе.

Еще раз напоминаем, что законные меры Азербайджана по ликвидации нелегальных армянских вооруженных сил, дислоцированных на его суверенных территориях, были направлены на предотвращение новых провокаций и атак, а его обвинения в антитеррористических мерах Азербайджана против армянского населения были даже опровергнуты премьер-министром Армении его обращение к населению 21 сентября.

Открытое пренебрежение ЕС к проведенным сегодня в Евлахе конструктивным дискуссиям властей центрального Азербайджана и представителей армянских жителей, посвященным восстановлению армянских жителей, восстановлению инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджана к сужению политических целей некоторых кругов внутри ЕС.

Что касается обвинений в гуманитарной ситуации, обеспечения прав и безопасности местных армянских жителей, то обращаем внимание, что по итогам сегодняшней дискуссии Азербайджан при поддержке своих международных партнеров окажет необходимую помощь местным армянам для улучшения социально-гуманитарного развития жизни и любое вмешательство в действия Азербайджана в этом отношении было бы контрпродуктивным и бесполезным.

Азербайджан привержен миру и стабильности с Арменией и надеется, что меры Азербайджана по ликвидации марионеточного режима и остатков незаконных армянских военных отрядов положительно повлияют на заключение мирного соглашения с Арменией", - отмечает внешнеполитическое ведомство.