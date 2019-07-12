Очередной этап переговоров по делимитации азербайджано-грузинской границы пройдет в июле-августе - ЭКСКЛЮЗИВ

“Точная дата проведения заседания комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы пока неизвестна”.

Об этом грузинскому бюро Report заявил сопредседатель комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалиа.

По его словам, Грузия поддерживает вопрос скорейшего проведения этой встречи: "В настоящее время ведутся технические работы, согласовывается встреча экспертов и иные процедуры. Вскоре состоится совместный осмотр несогласованных участков границы. Эта встреча носит характер обычной деловой практики. В связи с тем, что переговоры по поводу границы не велись достаточно длительное время, есть необходимость обновления информации. Начнется подготовка к очередному заседанию комиссии, запланированному в Тбилиси".

По словам Л.Дарсалиа, очередное заседание комиссии намечено на июль-август. Сопредседатель комиссии заявил, что переговоры по поводу границы велись в конструктивном ключе: "Азербайджан и Грузия – соседи и стратегические партнеры. Переговоры ведутся в атмосфере таких отношений. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших отношениях не было нерешенных вопросов. В азербайджано-грузинских отношениях нет проблем и быть не может, есть просто некоторые вопросы, которые следует решить в деловом ключе".