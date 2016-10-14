Новоназначенный генсек ООН: Международное сообщество утратило большую часть рычагов по урегулированию конфликтов

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Международное сообщество утратило большую часть рычагов по предотвращению и урегулированию конфликтов. Как сообщает Report, об этом в интервью Радио ООН заявил новоназначенный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мир очень изменился. Есть ощущение безнаказанности и непредсказуемости. Международное сообщество утратило большую часть рычагов по предотвращению и урегулированию конфликтов. Поэтому моим приоритетом станет расширение дипломатической деятельности ради укрепления мира", - заявил А. Гутерриш.

"Я понимаю, что многое зависит от стран-членов ООН, что возможности Генерального секретаря ограничены. Тем не менее, мне кажется, если быть не просто посредником, а активно стимулировать мирный процесс, можно привлекать к нему все больше государств", - добавил генсек ООН, подчеркнув, что при наличии конфликтов на долю беженцев приходятся одни из самых тяжелых страданий.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности без голосования назначила бывшего Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Антониу Гутерриша из Португалии Генеральным секретарем ООН на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. На этом посту он сменит Пан Ги Муна.