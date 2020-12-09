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Назначен новый спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

Назначен новый спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели назначил специальных представителей по Южному Кавказу, Центральной Азии и Восточной Европе
Внешняя политика
9 декабря 2020 г. 16:53
Назначен новый спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
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Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели назначил специальных представителей по Южному Кавказу, Центральной Азии и Восточной Европе.

Как сообщает Report, специальным представителем ПА ОБСЕ на Южном Кавказе стал Дитмир Бушати, глава албанской делегации в ПА ОБСЕ и бывший министр иностранных дел Албании.

В его полномочия входят наблюдение за общей политической ситуацией в регионе и сопособствование развитию диалога на парламентском уровне, примирению и реабилитации в связи с затяжными конфликтами в регионе; рассмотрение путей принятия мер по укреплению доверия; работа в тесном сотрудничестве с действующим председателем ОБСЕ и исполнительными структурами, Минской группой, ее сопредседателями, а также наблюдение за развитием событий в рамках Женевских международных дискуссий.

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Версия на английском языке New OSCE PA Special Representative for South Caucasus appointed

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