 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Хорватию - ФОТО

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватскую Республику. 

    Как сообщает Report, в аэропорту «Франьо Туджман» города Загреб, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президента Азербайджана Ильхама Алиева встречали руководитель офиса президента Республики Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi