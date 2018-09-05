Начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Хорватию - ФОТО

5 сентября, 2018 21:21

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватскую Республику. Как сообщает Report, в аэропорту «Франьо Туджман» города Загреб, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана Ильхама Алиева встречали руководитель офиса президента Республики Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица.

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