Начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Хорватию - ФОТО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября начался официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватскую Республику.
Как сообщает Report, в аэропорту «Франьо Туджман» города Загреб, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана Ильхама Алиева встречали руководитель офиса президента Республики Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица.
News DepartmentАвтор новости
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