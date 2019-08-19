МИД: На границе Азербайджана и Грузии будет проведен совместный осмотр несогласованных участков - ОБНОВЛЕНО

19 августа состоялась рабочая встреча экспертов государственных комиссий по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ход процесса делимитации и позиции сторон по несогласованным участкам границы.
На несогласованных участках границы запланировано проведение совместного осмотра и измерительных работ.
19-23 августа эксперты планируют проведение совместной работы по отдельным участкам, просмотр оставшихся - будет проведен на очередном этапе.
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Сегодня состоялась рабочая встреча экспертов комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы.
Как сообщает местное бюро Report, об этом заявили Общественному телевидению Грузии в МИД страны.
На встрече были обсуждены процесс делимитации и позиции по несогласованным участкам границы.
Стороны планируют проведение совместных полевых работ на несогласованных участках.
До 23 августа эксперты проведут совместную работу по отдельным участкам, просмотр оставшихся - будет проведен на очередном этапе.
Cəmilə BabayevaАвтор новости