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МИД: На границе Азербайджана и Грузии будет проведен совместный осмотр несогласованных участков - ОБНОВЛЕНО

Начался очередной этап переговоров по грузино-азербайджанской границе

19 августа состоялась рабочая встреча экспертов государственных комиссий по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы. 

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ход процесса делимитации и позиции сторон по несогласованным участкам границы. 

На несогласованных участках границы запланировано проведение совместного осмотра и измерительных работ. 

19-23 августа эксперты планируют проведение совместной работы по отдельным участкам, просмотр оставшихся - будет проведен на очередном этапе.

*** 16:54

Сегодня состоялась рабочая встреча экспертов комиссии по вопросам делимитации и демаркации азербайджано-грузинской границы.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявили Общественному телевидению Грузии в МИД страны.

На встрече были обсуждены процесс делимитации и позиции по несогласованным участкам границы. 

Стороны планируют проведение совместных полевых работ на несогласованных участках. 

До 23 августа эксперты проведут совместную работу по отдельным участкам, просмотр оставшихся -  будет проведен на очередном этапе.

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