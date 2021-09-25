На заседании ТюркПА будет подписана Туркестанская декларация

На 10-й пленарной сессии ТюркПА, которая состоится на следующей неделе в Туркестане (Казахстан), будет подписана Туркестанская декларация

На 10-й пленарной сессии ТюркПА, которая состоится на следующей неделе в Туркестане (Казахстан), будет подписана Туркестанская декларация.

Как сообщает Report, в сессии также примет участие делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

В состав делегации входят заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев, Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.