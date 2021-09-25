О нас
Report Georgia
Аудио новости

На заседании ТюркПА будет подписана Туркестанская декларация

На заседании ТюркПА будет подписана Туркестанская декларация На 10-й пленарной сессии ТюркПА, которая состоится на следующей неделе в Туркестане (Казахстан), будет подписана Туркестанская декларация
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 12:29
На заседании ТюркПА будет подписана Туркестанская декларация
Report

На 10-й пленарной сессии ТюркПА, которая состоится на следующей неделе в Туркестане (Казахстан), будет подписана Туркестанская декларация.

Как сообщает Report, в сессии также примет участие делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

В состав делегации входят заместитель председателя Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев, председатель комитета Ахлиман Амирасланов, депутаты Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев, Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkistan Statement to be signed at TurkPA
Версия на азербайджанском языке TürkPA-da Türküstan Bəyannaməsi imzalanacaq

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
19 сентября 2021 г. 01:19
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi