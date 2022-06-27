Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания

В открытии XI сессии Всемирного форума городов (WUF11) приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, мэр Катовицы Марцин Крупа и другие официальные л

В открытии XI сессии Всемирного форума городов (WUF11) приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф, мэр Катовицы Марцин Крупа и другие официальные лица.

Как сообщает Report, эта престижная международная конференция, организатором которой является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), посвящена проблематике развития городов и населенных пунктов.

Участникам форума был представлен фильм об истории и развитии города Катовицы, являющегося одним из центров угольной промышленности Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая, отметил необходимость развития городов, как комфортного места проживания людей. По его словам, два года пандемии показали насколько актуальна эта тема.

“Города являются центром развития, однако именно города и стали местом распространения Covid 19», - заявил Моравецкий.

Агрессия России в Украине также показала актуальность темы посконфликтного восстановления городов.